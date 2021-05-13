روت الفنانة المصرية زينب غريب، واقعة تعرضها للتحرش من طبيب بيطري، وذلك من خلال منشور كتبته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتبت زينب غريب: “لما نتربى كبنات علي الخوف والسكوت فيحصل أن واحد يتحرش بيا النهاردة… يتقال لي إما إسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زي بالظبط”.

وأضافت: “انا مش فاهمة الأمهات اللي لو إبنها قتل، أغتصب، أو تحرش تتدافع عن إبنها وتنسي إني في مقام بنتها برده… فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي ولا أقول لها يا حجة إبنك متحرش ولازم يتعاقب!!! والأغرب إنه دكتور بيطري وعلي ما يبدو إفتكرني جاموسة ماشية قدامه”.

يذكر أن أخر ظهور لزينب غريب مسلسل «بـ100 وش»، والذي عرض في الموسم الرمضاني الأخير، بطولة الفنان آسر ياسين، والفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين بينهم مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، وعلا رشدي، من إخراج كاملة أبوذكري.