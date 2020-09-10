أثارت الممثلة المصرية إيناس عز الدين الجدل بين جمهورها على “إنستغرام”، بعدما نشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص، يتضمن تداخل صور لها وللممثلة التركية بيرين سات، بما يوحي بتقارب الشكل بينهما، وعلقت على الفيديو بقولها: “أنا النسخة المصرية من بيرين سات”.

واختلف متابعوها في تعليقاتهم ما بين مؤيد لما طرحته إيناس بأنها تشبه في ملامحها الممثلة التركية، في حين زاد البعض بأنها أجمل منها، إلا أن بعض متابعيها اعترض على تشبيه إيناس نفسها ببرين سات، مؤكدين أن هناك فرق شاسع بينهما

جدير بالذكر أن آخر عمل شاركت فيه إيناس عز الدين كان الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس” مع جمال سليمان وصابرين وغيرهم من النجوم، حيث تدور أحداث المسلسل حول “همام” رجل الأعمال الصعيدي، وزوجته (جمالات) التي تجلب خادمة بغرض العطف عليها، إلا أن “همام” يقع في حب هذه الخادمة، وعلى جانب آخر يحاول الاتصال بشخصيات ذات نفوذ من أجل السيطرة على تجارة الحديد.