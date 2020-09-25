فاجأت الممثلة المصرية ​مي فخري​ المتابعين بإعلانها خبر ارتدائها الحجاب، اذ نشرت صورة لها فيه على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها بالقول: “الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مبارك فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطان.. اللهم الثبات”.

وتلقّت مي عدد كبير من التلعيقات من قبل المتابعين الذين قدّموا لها التهاني.

الجدير ذكره ان مي فخري في رصيدها عدد كبير من الأعمال التمثيلية المصرية، ومن بينها: “افراح إبليس”، و”البيت الكبير”، والجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، و”هبة رجل الغراب”.







