أثارت إطلالة ​الممثلة المصرية بسمة​ جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تداول صور لها ظهرت فيها ترتدي فستاناً نفس تصميم فستان للمصمم اللبناني العالمي ​إيلي صعب​، متهمينها بسرقة التصميم، وذلك خلال حضورها فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي مؤخراً.



وبعد هذا الجدل، نشرت بسمة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لها وأخرى لعارضة أزياء وهما ترتديان الفستان نفسه تقريباً مع إختلاف الألوان.



وعلّقت بالقول:”انتشرت الصورة دي واتبعتت لي أكثر من مرة طبعاً اعتذار واجب لإيلي صعب. الحقيقة مكناش نعرف الموديل من ابتكار مين لكن من حلاوته اتنفذ بدون تغييرات “.



وأضافت: “وقعت في غرام كل تفاصيل الفستان. بعتذر بالأصالة عن نفسي وعن طاقم العمل اللي تعاونت معاه وعزائي أن يعتبر الفستان تقديراً مننا لمصممه يمكن في يوم يحالفني حظ إني ألبس من عنده كمان “.

​الممثلة المصرية بسمة​

​الممثلة المصرية بسمة​

​الممثلة المصرية بسمة​

​الممثلة المصرية بسمة​





​الممثلة المصرية بسمة​