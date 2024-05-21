فاجأت الفنانة جوري بكر، جمهورها بإعلان خبر طلاقها بشكل رسمي من زوجها، بعد حوالي عام واحد من زواجهما، حيث كتبت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام” قائلة: “تم الانفصال بيني وبين زوجي.. وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتير، واستحملت كتير اللي مفيش جبل يستحمله”.

طلاق جوري بكر

وكانت جوري قد نفت في تصريحات سابقة أخبار انفصالها عن زوجها خلال فترة حملها بطفلها، بعدما تمت سرقة حسابها بـ”إنستجرام” وكُتب عليه خبر الانفصال، لتخرج على الفور وتنفي جميع الأخبار المنتشرة، مؤكدة أن حسابها تم اختراقه من شخص مجهول، أعلن انفصالها عن زوجها قبل بضعة أشهر من ولادتها، حيث كتب: “وجعل بينكم مودة ورحمة.. تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي وبتمنى له كل خير.. أرجوكم مش عايز حد يتواصل معايا في أي تفاصيل لأني مش هرد على مكالمات.. شكرًا”.

من هي جوري بكر؟

هي ممثلة مصرية تمكنت من تسجيل اسمها من خلال قائمة المشاهير خلال فترة تسجيل بسيطة للغاية، ولدت جوري في الإسكندرية، بمصر .في شهر أكتوبر عام 1988، عمرها حوالي 34 سنة. درست الإعلام والإذاعة والتلفزيون، ثم سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة، وبدأت عملها كمذيعة على قناة زد تي في.

عملت في حياتها الأولى كمذيعة، ثم أحببت المشاركة في مجال عروض الأزياء ، حيث عملت كعارضة أزياء في أحد الفيديوهات الفنية، ثم عملت منذ بداية عام 2020 في مجال التمثيل، وشاركت لأول مرة في مسلسل البرنس إلى جانب النجم محمد رمضان، وعملت معه أيضًا في نسر الصعيد ثم أصبحت وجها فنيًا يرغب العديد من المخرجين في توظيفه معها في أكثر من عمل فني ، خاصة في الأعمال التي تتواجد ضمن مسيرة رمضان.

آخر أعمال جوري بكر

يُذكر أن جوري بكر، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بـ “مسلسل مسار إجباري” الذي ضم مجموعة من الفنانين ومن بينهم: أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، مي الغيطي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور.

كما شاركت الممثلة المصرية جوري بكر في موسم رمضان 2023 المنقضي بدورها الشهير مسلسل جعفر العمدة

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم محمد رمضان ،زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى،طارق الدسوقى والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

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