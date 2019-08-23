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ممثلة مصرية لـ عمرو دياب ودينا الشربيني “ربنا يسعدهم”.. فهل أكدت خبر زواجهما؟

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أثارت الممثلة المصرية ​نرمين الفقي​ الجدل مجدداً حول حقيقة زواج الفنان المصري ​عمرو دياب​ والممثلة المصرية ​دينا الشربيني​، في ظلّ تكتم الثنائي عن إعلان الأمر بشكل رسمي إلى الآن.
وجاء ذلك، بعد نشر الفقي عدداً من الصور ظهرت فيها برفقة دياب والشربيني من كواليس السهرة الأخيرة لهما بعد إطلاق أغنية دياب “يوم تلات”وعلقت عليها مرتين الأولى باللغة الإنكليزية وطلبت من الله أن يحمي النجمين، ثم علقت باللغة العربية قائلة: “ربنا يسعدهم”.
ودفع تصرف الفقي هذا إلى تأكيد المتابعين لزواجهما، وقالت متابعة: “نفسي عمرو يعلن ان دينا زوجته، البنت فعلا تستاهل تكون في النور احترم جمهورك يا عمرو وصرح بعلاقتك بدينا”.

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