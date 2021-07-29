أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية “منة شلبي” التى شاركت متابعيها بصورة لها في عمر الطفولة بدت فيها مكتنزة وقد إرتدت فستاناً أبيض وإرتسمت على وجهها بسمة عريضة، وظهرت في الخلفية بعض الورود كدليل على تواجدها في ذاك الوقت في حفل زفاف، وعلقت عليها بجملة من تتر مسلسل ليالي الحلمية :”ليه يا زمان ما سبتناش أبريا”.وتفاعل المتابعين معها .

نبذة عن نشأتها وبدايتها

ولدت منة شلبى في مدينة الجيزة المصرية. وهي من مواليد 24 تموز/يوليو 1982. والدها رجل الأعمال هشام الدين شلبي، ووالدتها هي الراقصة زيزي مصطفى. وعمتها الإعلامية بوسي شلبي. درست منة في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة. إن ولادتها في عائلة فنية جعلها تدخل مجال الفن في عمر صغير. فكانت تظهر في طفولتها في العديد من البرامج التلفزيونية وفوازير رمضان للأطفال. في العام 2000 اكتشفت موهبة منة في التمثيل من قبل النجمة الكبيرة سميحة أيوب وشاركتها في مسلسل “سلمى ياسلامة”. كما ظهرت لمدة ثلاث ثواني في فيلم “العاصمة”. إلى جانب مشاركتها في عدد من الأفلام الشبابية.

نبذة عن أعمالها

كانت البداية الحقيقية لـ منة شلبي عندما شاركت الفنان محمود عبد العزيز في بطولة فيلم “الساحر” في العام 2001. وقد أبدعت منة شلبى في أداء هذا الدور مما منحها شهرة كبيرة. حصلت في العام 2002 على دور رئيسي في مسلسل “أين قلبي” مع الفنان حسن حسني وخيرية أحمد. كما شاركت في العام نفسه في مسلسل “لدواعي أمنية” مع كمال الشناوي وماجد المصري. في العام 2003 ظهرت منة في عدة أعمال فشاركت في الفيلم الكوميدي “كلم ماما” مع عبلة كامل وحسن حسني

حياة منة شلبي الشخصية

أما عن حياتها الشخصية فيشار إلي أن منة شلبى عازبة. ولم يسبق لها الزواج، وصرحت أن عدم زواجها ليس بسبب رفضها للفكرة وإنما تفرغها للتمثيل من جهة وعدم مقابلتها للشخص المناسب.

حقائق سريعة عن منة شلبي

– أشيع في العام 2017 خبر إصابة منة شلبي بمرض خطير تسبب بفقدان شعرها. وذلك عقب ظهورها في مناسبات اجتماعية وهي تضع شعر مستعار. ولكن تم نفي الموضوع وكان سبب الشعر المستعار هو أنها قامت بصبغ شعرها بلون غريب بسبب الدور الذي تلعبه في مسلسل “واحة الغروب” الذي تم تصويره في ذلك العام.

– تعتبر الفنانة الشابة منة شلبي النجمة الكبيرة يسرا بمثابة سوبر هيرو بالنسبة لها.

– تعرض فيلم “ويجا” للانتقادات الكثيرة من بعض رجال الدين بسبب ظهور منة شلبي ترتدي حجاب لتغطية مقابلة زميلها في الجامعة معتبرين أن المشهد فيه سخرية من موضوع الحجاب.

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