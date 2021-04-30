فجّرت الممثلة المغربية ​نجاة خير الله​ مفاجأة حين كشفت فضيحة عن زميلها الممثل ​طارق البخاري​، والذي إتهمته بالتحرّش بها منذ مدة طويلة.

ورفعت نجاة دعوى ضد طارق، مشيرة إلى أن جريمة تحرّش بشعة مورست في حقها منذ سنوات.

وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “باسم الله والحمد لله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم… أعلم كل من يحبني ويصدقني القول ويثق بي ويساندني في محنتي، نساء ورجالاً وهيئات حقوقية، أن شكايتي وبإذن الله تعالى قد أخذت طريقها إلى القانون المغربي النزيه ليبث فيها كجريمة (تحرش) شنيعة مورست في حقي لسنين وعاد منذ ثلاثة أيام مضت ليخنقني ونحن في هذا الشهر الكريم”.

وأضافت: “أشكر كل شخص يساندني من قريب أو من بعيد في قضيتي وقضية كل امرأة متحرش بها مكلومة وأطلب منكم من فضلكم الاستمرار في دعمكم لي لأنني أستمد قوّتي منكم وأنا بهذه الظروف الصعبة”.





