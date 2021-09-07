تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام ” صورة نادرة تعود إلى عمر الطفولة لفنانة شابة شهيرة، حيث كان طفلة بسنوات عمرها الأولي، وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنانة مع تلك الصورة النادرة بشكلٍ لافت.

إنها الفنانة المصرية ”ميرهان حسين“، والتى نشرت مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” صورة لها من طفولتها مع والدها، وقد أختلفت فيها معالم وجهها بعد أن كبرت، وتداولها عدد من محبيها بشكلٍ مكثف عبر مواقع التواصل.

ميرهان حسين هي ممثلة مصرية من مواليد 28 أكتوبر عام 1982 في مدينة القاهرة، درست وتخرجت من كلية سياحة وفنادق ، قسم إرشاد سياحي من جامعة حلون ، شاركت في فيلم عمر وسلمى 2 ، الهرم الرابع ؛ فوبيا، الخلبوص، عسل أبيض، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية .

وفي عام 2008 شاركت ميرهان في البرنامج الجماهيري “ستار اكاديمي” الموسم الخامس ووصلت إلى مراحل متقدمة فيه. قبل دخولها للمجال الفني ، جمعت الصداقة بينها وبين الفنان تامر حسني وهو الذي كان السبب في ترشيحها لأول أعمالها السينمائية فشاركت في فيلم “عمر وسلمى” الجزء الثاني مع تامر ومي عز الدين ومن إخراج أحمد البدري عام 2009 .

وبعد ذلك عملت ميرهان بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت، ابن حلال، الإكسلانس، الكيف، الأب الروحي، أيوب، قيد عائلي، علامة استفهام).

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أما عن مشاركتها في المسرح، فقد وقد وجهت ميرهان مؤخرًا، رسالة للفنان أشرف عبد الباقي ولنجوم مسرحية “شمسية وأربع كراسي“، بعد انتهاء عرضها بالساحل الشمالي.

ونشرت “ميرهان،” مقطع فيديو من كواليس عرض المسرحية خلال الفترة الماضية، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “شكرًا لكل الناس اللي شرفونا بحضورهم، ونتمنى تكون المسرحية عجبتكم، وشكرًا لأستاذي الجميل أشرف عبدالباقي على التجربة الجميلة العظيمة دي، وشكرًا لكل زمايلي في المسرحية، اتبسطت جدًا بالشغل معاكم وضحكت من قلبي.. شكرًا”.

بدأ فريق عمل مسرحية «شمسية وأربع كراسي» أول عرض يوم الخميس 5 أغسطس، بعد الانتهاء من البروفات الكاملة للمسرحية، وعُرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع بالساحل الشمالي.

المسرحية بطولة النجوم: ( أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقي).

جدير بالذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين الدرامية، مسلسل «ختم النمر»، الذى عرض منذ عدة أشهر وحقق نجاحًا كبيرًا، كما شاركت كضيف شرف بمسلسل “رجالة البيت” بطولة أكرم حسنى وأحمد فهمى.

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