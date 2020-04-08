في ظل فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، وما تبعه من أجراءات وقائيه بضرورة حظر التجوال والمكوث في المنزل وأجبار الموظفين علي ترك أعمالهم، وأغلاق المطاعم مما خلّف ضررًا كبيرًا علي أصحابها والعاملين فيها ،فاجأ الممثل الأمريكى ” تايلر بيري” موظفي أحد مطاعمه المفضلة ببقشيش ضخم يبلغ قيمة 21 ألأف دولار

حيث ترك بيري بقشيش 500 دولار لكل موظف في المطعم، بإجمالي 21 ألف دولار أمريكى، ويحتوى المطعم على حوالى 42 موظفًا عاطلًا عن العمل حتى تتحسن الظروف ويتم رفع الحظر.

ويُذكر أن بيري هو أحدث المشاهير الذين يساهمون فى مساعدة المحتاجين المتأثرين بهذه الجائحه، ولطالما استخدم ثروته للأعمال الصالحه، ابرزها أرساله طائرته الخاصة إلي جزر البهاما لإغاثة المتضررين من “أعصار دوريان” الذي ضرب الجزيرة عام 2019، وتم تزويد الطائره بأمدادت ومؤن أساسيه لتساعد أهل الجزيره في النجاة وتجاوز تلك الأزمة .