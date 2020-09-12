حل الفنان السوري “يزن السيد” ضيفًا على “برنامج راحت علينا” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني “هشام حداد” على قناة لنا الفضائية، ومن المعروف عن السيد أنه فنان مثير للجدل ولذلك كان متوقعًا أن يقدم حلقة غير عادية وتثير حالة من الجدل.

حيث قال إن نجوم مصر يمارسون فوقية مستنكَرة، حتى على زملائهم في المهنة، ففي خلال تصوير “مسلسل ممالك النار”، عانى الكثير من تصرفات النجم المصري خالد النبوي إذ كان يحذف العديد من حواراته في النص، مما دفع السيد إلى تهديده وتحذيره من تكرار الأمر.

كما وصف يزن السيد الفنان خالد النبوي قائلًا قائلًا إنه شخص “نفسية”، وكان يتعامل بتكبر وتعجرف مع العاملين في موقع التصوير، ويجعل العمال هم من يقومون بتلبيسه. وأضاف أن النبوي كان لا يلقي التحية على أي أحد ويتسبب بتغيير الكثير من المشاهد بالإضافة لتأخره في بعض الأحيان، معتبرًا أن نجوم سوريا أفضل من نجوم مصر كونهم أكثر تواضعًا.

يُشار إلي أن “مسلسل ممالك النار” تم عرضه مؤخرًا، ويدور حول قصة آخر سلاطين المماليك “طومان باي”، ويناقش موضوع الصراع العثماني المملوكي، وأثره في تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بداية القرن السادس عشر.

“ممالك النار” باكورة إنتاج شركة “جينوميديا”، ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي، منهم “خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كندة حنا، عبد المنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.