شارك الفنان السوري جهاد عبدو متابعيه على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من احد شوارع سويسرا معبرا عن اعجابه بما وجده.

وظهر جهاد عبدو في الفيديو وهو يسير في احد الشوارع ليلا قائلا “انا وماشي في الشارع بمنطقة اسمها اسكونا بسويسرا شفت هذه الكشك مش عرفان شو هاد هاتو تنشوف”.

وفتح جهاد عبدو باب الفيديو ليجد في داخله رفوف عليها مجموعة كتب ليعلق قائلا “مثل عنا بالظبط بتكون ماشي بشارع الثورة او الصالحية بتلاقي كتاب بتستعيره وبتقراه الى جاية على بالك وبترجعه شغلة حلوة كثير”.

وكان جهاد عبدو قد نشر قبل ذلك عدة صور من سويسرا وعلق عليها كاتبا: “بكل بساطة يا بلدي يا #سوريا كان ممكن تكوني بهذا الجمال وهذا السحر إذا مو أكثر! عنا كل شي وعنا فنانين وناس طيبة #الشام_القديمة #الزبداني #بلودان #البيضا #الكفرون .. شو بدي عد لعد؟.”