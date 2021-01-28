كشف الممثل الشاب أحمد جمال سعيد، خلال لقاء له مع برنامج TheInsider بالعربي، الذي يذاع على قناة دبي الفضائية، عن مفاجأة لجمهوره، حيث أكد أنه يخاف كثيراً عندما يتم الحديث عن صلة القرابة بينه وبين الفنان الراحل فريد شوقي.

قال أحمد جمال سعيد: “فريد شوقي حاجة كبيرة وتقيلة، بخاف لما بيتعرف أني حفيده ببقى قلقان”.

وتحدث عن علاقته بخالته الفنانة رانيا فريد شوقي، وقال إنها أكثر واحدة تشبه والدها الفنان الراحل، وأنها أقرب واحدة له قائلاً: “بالنسبة ليا هي أحن واحدة عليا، هي عارفة إني بحب الأكل جداً وبتعملي أي حاجة بحبها”.

ووجه لها رسالة بعد نجاحها في مسلسل “ضربة معلم” قائلاً: “مبروك يا روح قلبي، أنا أسعد واحد في الدنيا باللي عملتيه، أخدتي الدور في حته تانية خالص”.

يذكر أن أحمد جمال سعيد شارك في رمضان 2020 كضيف شرف في مسلسل “الاختيار”. كما شارك في بطولة مسلسل “ونحب تاني ليه”، بطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، وأيضًا شارك في مسلسل “الفتوة”، بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر.