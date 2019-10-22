ممثل كوميدي في مظاهرات لبنان : جبران باسيل ليس من أقربائي..فلينتمي إلى عائلة عون

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الممثل الكوميدي اللبناني ​ماريو باسيل​ وهو يشارك في الثورة اللبنانية.

وكان ماريو يقول عبر مكبر الصوت ان وزير الخارجية اللبنانية ​جبران باسيل​ ليس من اقربائه، وعائلة باسيل تفكر بطرده من العائلة داعيا اياه ان ينتمي الى عائلة عون.

وكانت قد اندلعت الثورة في لبنان يوم الخميس الماضي بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية والضرائب الجديدة التي فرضتها الدولة على المواطنين، وتستمر الثورة حتى الآن وشارك بها عدد كبير من الفنانين والممثلين اللبنانيين إلى جانب الشعب اللبناني.