ممثل لبناني في تصريح صادم: “أنا أوّل واحد بحمل البارودة على حسن نصرالله وميشال عون”.. فيديو

أحدث الممثل اللبناني باتريك مبارك بلبلةً في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشر الصحافي ايلي باسيل تسجيلاً صوتيّاً تحت عنوان ” في تصريح إنتحاري، هذا ما قاله الممثّل باتريك مبارك”.

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وفي التفاصيل، فقد أكّد باتريك مبارك هويّته في التسجيل المُتداول مع ذكر رقم هاتفه للتأكيد انّه لا يخشى قول رأيه علناً، وأبرز ما قاله “أنا من الأشخاص اللي ضدّ حسن نصرالله للموت وأنا ضد ميشال عون، يعني إذا صار في حرب بلبنان أو بدّو يصير حرب بلبنان وطُلب من بعض الأشخاص يتسلّحوا، أنا أوّل واحد بحمل البارودة على حسن نصرالله وميشال عون”.

وأضاف باتريك مبارك في تصريحه الناري “ما بخاف من الموت، الموت بيخاف منّي، عالقليلة بكون عملت الحلم اللي بدّي اعملو وقتلت شخص دمّر شعب ورجّع شعب لسنة 400 هجريّة”.

كما تطرّق باتريك مبارك إلى الدين الإسلامي واستخدم عبارة “المسلم الحقيقي هو داعش” واستفاض بشرح رأيه.