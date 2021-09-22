أعــادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبــــار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة بالأبيض والأســود تعود إلي مرحلة الطفولة لفنان شهير، وتفاعــل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، وأثنى الكثيرين علي وسامته منذ حداثة سنّة.

أنه الفنان المصري “شريف منير“، الذي شارك عبر حسابه الرسمي على تطبيق الفيديوهات والصور “ إنستجرام “، صورة له مــن أيــام طفولته، وانهالت التعليقــات علي الصورة، فأعرب متابعيه عن إعجابهم بالملامح الطفولية والوسامه الذي كان يتمتع بها فنانهــم المُفضّل.

صورة نادرة من طفولة الفنان “شريف منير”

بدأ الفنان شريف منير حياته الفنّية في عام 1983 كعازف على “اله الدرامز“، ثم نصحه الشاعر الراحل “صلاح جاهين” بدراســة التمثيل عندما شاهده مع ابنه وبالفعل التحق شـريف منيـر بالمعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل،بدأ التمثيل في العام 1984 حيث قدم رحلة المليون.

ثم قدم الفنان شريف منير بعدها العديد من الأعمال الناجحة ومنها: “الزواج على طريقتى” و”اللص الذي أحبه” و”ليالى الحلمية” و”غاضبون وغاضبات”، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية المميزة منها “حزمنى يا” و”كده أوكيه”، ثم عمل كمذيع برامج واثبت تميزه في هذا المجال ومؤخرًا اتجه إلى الإنتاج.

ارتبط الفنان شريف منير، بزوجتين الأولى أم ابنتها أسما شريف منير ونجله فؤاد، والثانية من الفنانة المعتــزلة «لورا»، وهـي علــى الديانــــة المسيحــــية ولكن كـان موقفًـــا مؤثـــرًا مع زوجته الأولى. إذ خدمتـــها خلال فترة مرضـــهــا، وقدمت لورا 5 أعمال سينمائية ودرامية في 4 أعوام فقط، بنهـــاية القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة.

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من ناحية أخري، كشفت الفنانة المعتزلة “لورا” زوجة الفنان شريف منير، عن فيديو لحريق منزلها، يكشف مدى الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة الحريق الذي وصلت مدته لـ “87 ثانية”.

ونشرت لورا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “إمبارح كان يوم وحش أوي.. ربنا قدر ولطف وجت على قد كدة.. بحمد ربنا إن محدش حصله حاجة، وبحمد ربنا إن كان عندي جيران ماسابونيش لحظة.. بحمد ربنا على كل حال”.

وكان الفنان شريف منير، قد كشف في وقت سابق عن نشوب حريق بإحدى غرف منزله في المقطم، وذلك في ظل عدم تواجده بالمنزل لانشغاله بتصوير “مسلسل إجازة مفتوحة“.

وشارك منير، الجمهور صور تظهر الحريق عبر حسابه بموقع “انستجرام”، وكتب: “الحمدلله .. قدّر ولطف، سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمد لله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق”.

وتابع: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت.. لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وأنا مش موجود”.

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