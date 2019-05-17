ممثل مصري شهير دخل لإجراء جراحة.. وما اكتشفه الأطباء خطير!!

أعلن الممثل المصري ​شريف إدريس​ عن أن زميله الممثل المصري ​هيثم محمد​ يمرّ في ظروف صحية صعبة، كاشفاً عن أنه دخل لإجراء عملية الزائدة الدودية (الأربعاء)، ولكن اضطر الأطباء لوقف العملية بعدما اكتشفوا أنه يعاني من مشاكل خطيرة في الكبد.

هيثم محمد، فنان شاب، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز مسلسلاته “مبروك جالك قلق، والجماعة، وعباس الأبيض في اليوم الأسود”.

تقرير الحالة الطبية للفنان هيثم محمد، أكد أنه كان يعاني من التهاب حاد بالزائدة الدودية.

وأوضح التقرير أنه تم إجراء العملية الجراحية له، وغادر المستشفى، وينصح بالراحة لمدة أسبوعين.

وكان تعرض محمد لشائعة وفاته في تشرين الأول (أكتوبر الماضي)، ورد عليها بتوجيه رسالة لمروجي الشائعات وطلب منهم خلال فيديو نشره عبر حساب زوجته وفاء قمر على “فيسبوك”، أن يجدوا شيئاً هاماً في الحياة يفعلونه ويشغلون أنفسهم به، بدلاً من التشهير بالآخرين وإثارة قلق محبيه.