انتشرت في الساعات الأخيرة عبر منصّات السوشيال ميديا صورة نادرة من طفولة فنان مصري شهير أبكي الجميع برحيله في الآونة الاخيرة.

أنه الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا خلال عدة أيام تاركًا لدى جمهوره ومحبيه حزن كبير.

صورة من طفولة طارق عبدالعزيز

وتفاعل المتابعين من تلك الصورة بشكل لافت، وتداولها الكثيرين على نطاق واسع؛ مطالبين الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

وفاة طارق عبدالعزيز

أصيب الوسط الفن بحزن كبير، بسبب وفاة طارق عبد العزيز المفاجأة يوم الأحد، كما تسبب خبر وفاته في حزن الجمهور المصرى بشكل كبير وكان الفنان الراحل يتميز بشخصيته الطيبة وخفة دمه وكان يحبه الجميع

طارق عبد العزيز خلال الطفولة

أزمة صحية أودت بحياته

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل “أعمل أيه” الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور “شوقي المحامي”، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.

مشوار طارق عبد العزيز

وطارق عبد العزيز بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية “داير ما يدور” بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

كما شارك الفنان الراحل في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” مع الفنان محمد هنيدي، ومجموعة متميزة من الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم “أصحاب ولا بيزنس”، ودور القبطي في “فيلم ثقافي”.

وقدم طارق عبد العزيز العديد من الأعمال الدرامية منها: “رحيم”، “أبوضحكة جنان”، “الجماعة”، “أستاذ ورئيس قسم”، “قابيل”، “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.

آخر أعمال طارق عبد العزيز

ومن أخر الأعمال التلفزيونية التي شارك فيها الممثل المصري مسلسل “أعمل إيه” الذي عرض قبل السباق الرمضاني.

ونُقل عن مصدر مقرب أن الفنان طارق عبد العزيز سقط أثناء تصوير أحد مشاهده في مسلسل “وبقينا اتنين”، وأصيب ببعض التشنجات، وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله، قبل أن يفارق الحياة هناك.

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