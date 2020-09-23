روى الممثل المصري ​صبري فواز​ تفاصيل نجاته والفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ من ​إنفجار مرفأ بيروت​ الذي وقع في الـ4 من شهر آب/أغسطس، قائلاً إنه كان في بيروت يصور مسلسل “أسود فاتح”، وقت حادثة انفجار مرفأ بيروت، لكن ليس في نفس منطقة الانفجار، وأضاف: “بالرغم من ذلك؛ وصل صدى الانفجار إلى المنطقة التي كنت بها”.

وأضاف أن العناية الإلهية قد حمته من الموت في ذلك اليوم، لأنه كان سيصور مشاهد في منطقة الانفجار، ومعه وهبي، إلا أن التصوير قد ألغي في آخر وقت.







