ممثل مصري يعقد قرانه على ممثلة تونسية على الطريقة التقليدية

عقد الممثل المصري ​حسام الجندي​ قرانه على الممثلة التونسية ​منال الحمروني​، يوم الثلاثاء الماض في تونس.

وإختار الثنائي أن يكون عقد القران على الطريقة التقليدية، التي تتبعها عائلة منال فإرتديا اللباس التقليدي التونسي، ومن المقرر أن يحتفل الثنائي بحفل زفافهما في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكان الجندي والحمروني قد إجتمعا سابقاً في عمل فني مصري وهو “مملكة الغجر”، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، من تأليف محمد الغيطي، وشارك حورية فرغلي، فيفي عبده، سامح الصريطي، وأحمد كرارة.

من جهة أخرى، تخوض الحمروني تجربة جديدة مع قناة mbc، من خلال تقديم فقرة ثقافية.

