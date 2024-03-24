نشر الفنان صدقي صخر عبر حسابه الخاص في “إنستجرام” مجموعة صور أثار بها الجدل حول حقيقة خطوبته للفنانة جيهان الشماشرجي التي تشاركه البطولة في مسلسل “كامل العدد+1“، حيث ظهر في الصور وهو يقدّم لها خاتم الخطوبة وسط فرحتها بطلبها يدها، وعلّق على الصور قائلاً: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات”.

صدقي صخر وجيهان الشماشرجي في كامل العدد+1

وعلّق عدد كبير من زملاء صدقي صخر ومتابعيه على الصور، وتراوحت التعليقات بين من قدّم له التهنئة بالخطوبة، ومن تساءل مشكّكاً في حقيقة الأمر، لتكشف أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل أن صور الخطوبة مأخوذة منه، وأن ما فعله صدقي ترويج للمسلسل ولكن بطريقة جديدة.

أعمال صدقي صخر

يُذكر أن صدقي صخر يشارك في السباق الرمضاني الحالي بثلاثة أعمال فنية هي: “كامل العدد+١” مع النجمة دينا الشربيني، و”فراولة” مع النجمة نيللي كريم، و”لانش بوكس” مع النجمة غادة عادل.

ويُعدّ مسلسل “صوت وصورة” أحدث أعمال صدقي صخر، وهو بطولة: حنان مطاوع، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد…، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

كما عُرض لصدقي صخر أخيراً فيلم “أنف وثلاث عيون” في دور السينما المصرية والعربية، وهو مأخوذ عن رواية للأديب إحسان عبد القدوس، ومن إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.

مسلسل كامل العدد+1

والجدير بالذكر أن مسلسل كامل العدد +1، يدور في إطار اجتماعي حياة زوجين يواجهان مشاكل جديدة، خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، ويتناول قضايا وقصصا من واقع المجتمع.

مسلسل كامل العدد +1 مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

هذا ويعرض المسلسل على قناة «ON» الساعة 7.30 مساء، ويعاد الساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة «ON دراما» يعرض الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 10.45 صباحًا.

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