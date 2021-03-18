تصدر هاشتاغ “اهل البحرين انقذوا منى السابر” ترند موقع تويتر في عدد من الدول العربية بعد الحكم حكم الاستئناف للقضية المرفوعة ضدها وهو السجن لمدة عام.

وقد طالب الناشطون الحكومة البحرينية بتصريح لجمع التبرعات وسداد المبلغ الذي صدر الحكم على منى السابر بالسجن بسببه.

#اهل_البحرين_انقذو_منى_السابر

محتاجين تصريح حق منى لجمع التبرعات لان الحكم نفذ ولازم سداد المبلغ

الي يقدر يساعد لا يقصر هذي ام pic.twitter.com/60Fhwrkasa — fas7a (@fas7afas7a) March 17, 2021

وقالت احدى الناشطات: “المناشدة للمسؤلين اخوانا واهلنا في دولة البحرين .. معقول تنسجن ام لانها اخذت فلوس من بنتها؟؟ هذي فضية المفترض ترفض.. احنا نهجنا دينا .. طيب اذا الهدف الفلوس كثيررررر بيساهمون لكن ليش العرقلة؟!!!! ممكن احد شهم شجاع يتدخل”.

المناشدة للمسؤلين اخوانا واهلنا في دولة البحرين .. معقول تنسجن ام لانها اخذت فلوس من بنتها؟؟ هذي فضية المفترض ترفض.. احنا نهجنا دينا .. طيب اذا الهدف الفلوس كثيررررر بيساهمون لكن ليش العرقلة؟!!!! ممكن احد شهم شجاع يتدخل

#اهل_البحرين_انقذو_منى_السابر — امل ابراهيم الحميضي (@amal197346) March 17, 2021

وقال اخر: “اذا مو عشانها عشان ولدها اللي وضعه تحسن كثيير للافضل من بعد ما اخذت حضانته سواء دراسيا او نفسيا ف لا تحرموه من امه”.

اذا مو عشانها عشان ولدها اللي وضعه تحسن كثيير للافضل من بعد ما اخذت حضانته سواء دراسيا او نفسيا

ف لا تحرموه من امه



#اهل_البحرين_انقذو_منى_السابر pic.twitter.com/AT3NB3zZNQ — sara – (@srh66r) March 17, 2021

وكانت منى السابر قد أعلنت وهي تبكي في تعليقها الأول من خلال البث المباشر عبر حسابها الرسمي في إنستغرام قائلة: “كنت بتمنى على بنتي توقف وقفة حق، وبقلها شكراً حلا على الهدية اللي اهديتني اياها هلق بعيد الأم، وبكرا بس بتتزوجي وبصير عندك ولاد بتعرفي شو قيمة الأم، بقلك يا حلا شكراً كتير”.

وأضافت منى: “طبعاً أنا صدر حكم أول واستأنفت، واليوم صدر نفس الحكم في الاستئناف، ما تغير ولا شي من الحكم، وطبعاً بدو وقت هلق لحتى لنقدم للمحكمة أحكام بديلة لأنو أنا حاضنة وأنا عندي ولد، لأن الحكم صدر سنة نفس الحكم الأولاني مع التنفيذ ف رح ناخد إجراءات ورح تاخد وقت، إنشاء الله خير وأنا ما كنت عم بحكي هالفترة لإني بإنتظار صدور الحكم”،

وتابعت: “أنا ما كنت متوقعة أصلاً إن حلا تيجي وتشهد في المحكمة، وطبعاً إنتو عارفين مين السبب الرئيسي اللي هي الأب والجدة هما والعم واللي حواليهم، أنا ما إلي غير الله وإنتو”.

وختمت منى السابر: “أنا عارفة إن حلا هلق عندها علم بالحكم، وأنا ما كنت متوقعة في المحكمة إن بنتي توقف ضدي، يعني موقف للحين أنا مو مستوعباه، ما رح تعرف قيمة الجرح اللي سببتلي إياه إلا بس تتزوج ويصير عندها ولاد”.