تعرضت الفنانة المصرية ” منال سلامة ” لحادث إنقلاب سيارتها على طريق العلمين وادي النطرون والتي كانت تستقلها برفقة إبنتها ” أميرة ” والسائق الخاص بها .

وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة .

وقالت منال سلامة في تصريحات صحفية لها إنها نجت هي وسائق السيارة من الموت بأعجوبة موضحة أنه فقد القدرة على التحكم في تارة السيارة بعد انفجار إحدى إطاراتها مما أدى إلى انقلابها بسبب سرعتها .

ووجهت رسالة في تسجيل صوتي ل ” ET بالعربي ” لطمأنة محبيها ومتابعيها جاء فيها : ” ألف شكر لكل اللي سأل عليا واطمن عليا أنا وبنتي الحمد لله ربنا رحيم ربنا ستر وإحنا كويسين الحمد لله بس كانت حادثة صعبة ومكنتش متخيلة إن إحنا نطلع منها بس لسه في العمر بقية ” .

وتابعت : ” الحمد لله إن الحادثة كانت في مكان قريب من الإسعاف ونقلونا من غير ما يعرفوا إحنا مين وودونا مستشفى العلمين وعملوا الواجب وبيتونا علشان يطمنوا .. العاملين في المستشفى ناس محترمة جدا .. الحمد لله أنا بخير وقدر الله وماشاء فعل ” .

فيما قال المخرج ” عادل أديب ” زوج الفنانة منال سلامة بإنهم غادروا المستشفى منذ ساعات وأن زوجته تعاني من بعض الكدمات فقط ويتواجدون حاليا في المنزل .