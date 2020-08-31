شاركت الفنانة المصرية ​منال سلامة​ متابعيها وجمهورها صورة جديدة لسيارتها التي كانت تقودها أثناء تعرضها لحادثة الانقلاب مع ابنتها .

وعلقت منال سلامة على الصورة التي بدت فيها سيارتها محطمة بالكامل قائلة: “الحمد لله ربنا نجاني انا وبنتي من حدثة موت”.

وكانت قد تعرضت منال سلامة لحادث سير مروةع مع ابنتها مساء يوم الجمعة الماضي. وكشفت عن تفاصيل ما حدث خلال اتصال هاتفي ضمن برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”.وقالت منال ان صديقتها دعتها لزيارتها في الساحل الشمالي، وأرسلت لها سيارة بسائق خاص فذهبت هي وابتها وعلى الطريق انفجرت إحدى عجلات السيارة، ولم يستطع السائق السيطرة عل القيادة، وانقلبت السيارة لمرتين أو لـ3 مرات.وعاشت فترة صعبة وأن ابنتها وصديقتها لم تتمكنا من الحركة، لذا اتصلت هي بالإسعاف ونقلوا إلى المستشفى.

وطمأنت منال سلامة الجميع على حالتها الصحية مؤكدة أنها تعاني من بعض الكدمات وآلام فقط.