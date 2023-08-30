احتفلت الفنانة منة بدر تيسير بعيد ميلاد والدتها الإعلامية نانو حمدي، وهي شقيقة الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين.

منة بدر تحتفل بعيد ميلاد والدتها

منة نشرت مجموعة صور تجمعها بوالدتها، على حسابها بموقع الـ “فيسبوك“، وعلقت قائلة: “مامي كل المعاني الحلوه العطاء والحنيه بلا حدود الإخلاص”.

وأضافت: “كل سنه وانتي طيبه وبخير وربنا يخليكي ليا ولا انحرم منك ابدا ونفضل علطول مع بعض وجمب بعض ونفضل روح واحده في جسدين Soulmate “.

واختتمت منة بدر تيسير كلامها، بقولها: “كلمه بحبك وانتي روحي ده قليله عليكي وشكرا علي كل حاجه”.

من هي منة بدر تيسير؟

وبالتعريف عن منة تيسير هي ممثلة مصرية، من مواليد عام 1987 بالقاهرة، بدأت مسيرتها الفنية وهي في السادسة من عمرها من خلال المشاركة بفيلم (الحب بين قوسين) عام 1993، ثم مسلسل (السيرة الهلالية) عام 1997، لتتوالى بعدها أعمالها والتي من أبرزها (الغابة، سلسال الدم، نور مريم، أهو ده اللي صار، نصيبي وقسمتك 3).

آخر أعمالها الفنية

ومن ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة منة بدر تيسير فيلم “لعبة شيطان”، بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، منى ممدوح، نانسي صلاح، تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، إخراج إبرام نشأت.

بينما آخر أعمال الفنانة شهيرة مسرحية “مصر فوق كل المحن”، 2014، بطولة إيهاب توفيق، شذى، عمرو محمود ياسمين، مي كساب، لطفي لبيب، إلهام شاهين، تأليف وإخراج أسامة عشم.

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