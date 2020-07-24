احتفلت الفنانة المصرية منة شلبى، بعيد ميلادها الثامن والثلاثين بحضور عدد من اصدقائها المقربين وكان منهم الفنانة غادة عادل وابنتها والفنان محمد شاهين.

وقد تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من الحفل ظهرت فيها منة وسط اصدقائها مع غادة عادل في إحدى الأماكن العامة.

يذكر أن منة شلبي تنشغل في تصوير فيلم “النمس والأنس” بطولة محمد هنيدي وصابرين من إخراج شريف عرفة.

“النمس والإنس” بدأ تصويره الأسابيع الماضية، إذ صور عدة مشاهد جمعته مع بطلة العمل منة شلبى داخل استوديو شريف عرفة فى منطقة أكتوبر، وبدأ هنيدى وفريق العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية منها شوارع القاهرة والمستشفيات وخلافه.