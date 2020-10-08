نشرت الفنانة ” منة شلبي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تحتفل من خلالها بعيد ميلاد الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” .
وتضمنت التغريدة مجموعة من الصور التي تجمعها بشيرين وكتبت في تعليقها عليها : ” البنت الحلوة دي النجمة الكبيرة أوي دي أختي وصاحبة عمري وروح قلبي عيد ميلادها النهاردة ” .
وتابعت منة شلبي : ” كل سنة وإنتي أحلي أم لهنا ومريم وكل سنة وإنتي أختي وسندي وصندوقي الاسود .. وكل سنة وإنتي بارة بأهلك وحبيبة قلب صحابك وروح قلبي وعقبال مليون سنة وإنتي حبيبة قلبي ” .
يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلادها ال 40 اليوم الخميس الموافق الثامن من أكتوبر .