أعربت الفنانة ” منة شلبي ” عن سعادتها بأداء كلا من الفنانين : كريم عبد العزيز ومنى زكي في مسلسليهما ” الاختيار 2 ” و ” لعبة نيوتن ” .

فنشرت منة شلبي عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري صورا لكريم عبد العزيز من مشاهد له بمسلسل الاختيار 2 مشيدة بأدائه بها .

وكتبت في تعليقها عليها : ” لما بكلمتين بس تخليني أقعد أعيط واتشحتف وأصدق إنك زكريا بجد يبقى مليون مبروك يا عظيم يا خطير يا حقيقي يا حبيب قلبي .. فخورة بيك جدا جدا ” .

كما نشرت مجموعة من الصور للفنانة منى زكي من مسلسلها لعبة نيوتن والتي تضمنت تعبيرات وجه مختلفة في أدائها .

وعلقت منة شلبي على ذلك قائلة : ” بديعة وصادقة ومذهلة أحسنت أحسنت أحسنت .. ألف مليون مبروك يا حبيبتي ” .