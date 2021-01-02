نشرت الفنانة ” منة شلبي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر نعت من خلالها رحيل الكاتب والسيناريست ” وحيد حامد ” الذي توفى صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز ال 76 عاما .

فكتبت منة شلبي في تغريداتها معربة عن حزنها على رحيل وحيد حامد قائلة : ” رحل الأستاذ المفكر الأب القدوة السند والمعلم .. رحل أهم أعمدة الصناعة ورموزها وأبي الروحي ومعلمي وصاحب أفضال على أجيال وأشخاص كثر وأنا منهم ” .

وتابعت : ” رحمة الله علي أستاذ وحيد واللهم صبر أهله وأحبته وصبرنا جميعا .. أسالكم الفاتحة ” .

وردت الفنانة ” حنان ترك ” عليها في تغريدة لها فقالت : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وثبته عند السؤال .. اللهم ابدله دارا خير من داره وأهلا خيرا من أهله واجعله في أعلى عليين .. اللهم اربط على قلبك يا مروان وقلب والدتك ويبارك لك فيها ” .

لترد منة شلبي على ذلك : ” اللهم أمين يا حنان مش عارفه أبطل عياط من الصبح ونحمد الله على قضائه هيوحشنا أوي أوي يارب تقبل الدعاء ” .