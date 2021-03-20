نشرت الممثلة المصرية الشابة ” منة عرفة ” مقطع فيديو عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت من خلاله رسالة إلى الحاسدين ومن يتدخلون في حياتها الشخصية وذلك بعد تعرضها لعدد من الأزمات خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى مشاكل صحية .

فقالت : ” عايزة أوجه رسالة للأشخاص اللي حاطين مناخيرهم وداخلين باصين جوة حياتي أنا هيحصلي إيه أكتر من كده .. إيدي كلها محروقة عملت حادثة بالعربية تعبانة وهعمل أشعة على المخ وطلعلي غدة حتى كلابي جالها مرض بيموت ” .

وتابعت منة عرفة : ” إيه تاني ممكن يحصلي .. ممكن يشوفو حد تاني مش لازم كل حاجة عليا يعني خلاص يا جماعة مش هيحصلي حاجة أكتر من كده الحمد لله على كل شئ .. الناس اللي حاطة عينها ومناخيرها جوة حياتي أبوس إيديكم ارحموني بقالي 20 يوم مصايب بتحل عليا كده معرفش منين ” .

https://www.facebook.com/mennaarafaofficial11/videos/284678386347519/?t=0