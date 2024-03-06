أصيب والد الفنانة منة عرفة فى حادث سير على الطريق الدائرى، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث .

تفاصيل إصابة والد منة عرفة في حادث مروري

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بووقع حادث مرورى ووجود مصاب، وبالانتقال والفحص تبين إصابة والد الفنانة منة عرفة بإصابات بالغة في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري اتجاه المنيب، وتم نقل المصاب إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث.

الحالة الصحية لوالدة منة عرفة

وفي وقت سابق أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة تدهور الحالة الصحية لوالدتها ما أدى إلى دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات، وذلك عبر ستوري حسابها على إنستجرام، قائلةً: فضلًا وليس أمرًا أرجوكم الدعاء بالشفاء العاجل لأمي في العناية المركزة.

وكشفت منة عرفة تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعد تعرضها لوعكة أدت إلى دخولها العناية المركزة.

وكتبت منة عرفة عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي إنستجرام، الآتي: شكرًا بجد لكل حد كلمني أو بعتلي يطمن على ماما، شكرًا بجد لدعواتكم ولكم بالمثل، والحمد لله حالتها استقرت وبقت أحسن الحمد لله يارب.

آخر أعمال منة عرفة

يذكر أن عرض للفنانة الشابة منة عرفه مسلسل “ليل أم البنات” في السباق الرمضاني 2023 الماضي مع الفنانة سهير رمزي.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة ،ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

تدور احداث المسلسل حول تكافح الأرملة ليل لكي تربي بناتها الخمسة فريدة، زهرة، عاليا، عبير و نور، حيث تدير مطعم في منطقة شعبية، بينما تحاول حمايتهم من أطماع عمهم راضي، الذي يريد أن يستولى على حقوقهم.

مسلسل شارع 9

الجدير بالذكر أن شاركت الفنانة منة عرفه مؤخرا في مسلسل “شارع 9” مع مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات.

شارك البطولة مع منة عرفة عدد كبير من النجوم ومنهم رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي وغيرهم.

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