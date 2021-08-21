نشرت الفنانة الشابة ” منة عرفة ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أعلنت من خلاله عن سرقة الصفحة القديمة لها عليه وإنشائها لصفحة جديدة ستكون هي الوحيدة المسئولة عنها وعن إدراتها والرد على المتابعين .

فقالت : ” الصفحة دي هي الصفحة الجديدة الرسمية بتاعتي على فيس بوك .. أنا اللي هكون برد على كل حاجة ومسئولة عن الصفحة بالكامل وبتابع الصفحة بنفسي مفيش أي أدمن لأنه للأسف الصفحة القديمة بتاعتي اللي أنا عليها بقالي سنين تم سرقتها ” .

وأشارت منة عرفة إلى أن صفحتها القديمة على فيس بوك تمت سرقتها من جانب الشركة التي كانت تتولى إدارتها بالشراكة مع المسئولين عن إدارة أعمالها .. مؤكدة على أنها بدأت في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وطلبت الفنانة منة عرفة الدعم من جمهورها بمشاركة هذا الفيديو لمعرفة الجميع بصفحتها الجديدة على فيس بوك وأن الصفحة القديمة تم إغلاقها .

https://www.facebook.com/watch/?v=393599375529527&t=89