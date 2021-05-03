فاجأت النجمة منة عرفة متابعيها بإعلان سنها الحقيقي من خلال احتفالها بيوم ميلادها الـ22 بصورة نشرتها عبر تطبيق “إنستغرام”.

وظهرت الفنانة المصرية في الصورة وهي تجلس على أريكة داخل منزلها مرتدية البيجامة ويجلس بجوارها كلبين، وزُين المكان خلفها ببالونات ذهبية تحمل رقم 22 في إشارة إلى عمرها .

وعلقت منة على الصورة: “عيد ميلاد سعيد لي .. 22 .. مذهل”. تفاعل عدد كبير من النجوم ومحبيها مع الصورة وانهالت عليها التعليقات التي هنأتها بميلادها، وعبّر العديد من متابعيها عن استغرابهما بأنها كبُرت وباتت شابة بهذا العمر، لافتين إلى أن صورتها تبقى محفورة في العقول على أنها طفلة صغيرة.

من جهة ثانية، تعرضت منة لموجة من الانتقادات والسخرية بعد مشاركتها في إعلان يعرض خلال شهر رمضان، وتظهر فيه الشابة وهي تغني “راب” وكأنها تقف في استديو لتصوير عمل ما لكنها لا تستطيع الاستيقاظ لأنها تنام على الفرشة المريحة. وعبّر العديد من المشاهدين عن انزعاجهم من الإعلان واصفين إياه بـ”المستفز” وبأن صوت منة في الغناء “مزعج”.













