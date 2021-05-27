أثارت الفنانة منة عرفة وخطيبها محمود المهدي الجدل على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستغرام”، وذلك بعدما نشر الأخير على حسابه صورة جمعته بمنة معلّقاً عليها برسالة غريبة دفعت الجمهور ليتساءل عمّا إذا كان ذلك أسلوباً جديداً في الغزل؟

وعلّق المهدي على الصورة قائلاً: “ربنا يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة”… لتردّ عليه منة قائلةً: “أمين يا رب”، وراح متابعوها يتساءلون: هل هذا غزل على الطريقة الحديثة؟

وكانت منة قد أعلنت خطوبتها الثلاثاء الماضي بشكل مفاجئ، ونشرت صورة عبر حسابها في “إنستغرام” بمناسبة الخطوبة، واكتفت بكتابة: “اتخطبت”، كما أغلقت خاصية التعليقات على منشور الخطوبة.

يُذكر أن آخر أعمال منة عرفة كان مسلسل “إسعاف يونس”، للنجم محمد أنور، وتعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عدداً كبيراً من النجوم، منهم: أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرون.

“إسعاف يونس” من بطولة: محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسّده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.