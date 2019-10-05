منة فضالي بصورة جريئة: “لا ادعي المثالية واعرف اخطائي”

نشرت الفنانة المصرية منة فضالى صورة جريئة جديدة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بمايوه أسود خطفت به أنظار متابعيها.
وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: “لست من المجانين والحمقي الذين لا يعرفون حقيقتهم والمدعين للمثالية، أعرف جيدا ما هي أخطائي”.
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لست من المجانين و الحمقي الذين لا يعرفون حقيقتهم و المدعين للمثاليه اعرف جيدا ما هي أخطائي ♍️🌸 photo by @nadine_abbass
وحظيت الصورة بإعجاب عدد كبير من متابعى منة فضالى، وعلق عليها بعضهم قائلا: “رحم الله عبدا عرف قدر نفسه”.