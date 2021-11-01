شاركت الفنانة المصرية منة فضالي متابععيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت منة فضالي في الصور بفستان قصير باللون الاحمر فيما استشهدت بمقولة للشاعر السوري الراحل نزار قباني للتأكيد على علاقة رقي المرأة ببساطة بملابسها.

فقد كتبت منة فضالي تعليقا على الصور: “كلما كانت المرأه راقيه كلما كانت ملابسها بسيطه فهي لا تحتاج لزي مهرج كي يلاحظ الناس وجودها… نزار قباني”.

من ناحية اخرى، روَّجت الفنانة منة فضالي، لأحدث أعمالها الفنية وهي حكاية «سكر مر»، إحدى حكايات مسلسل «ورا كل باب».

ونشرت «فضالي» صورة تجمعها بالمخرج محمد عبدالسلام، مخرج حكاية «سكر مر»، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «المخرج القمر ده مخرج حدوته سكر مر حتتفرجوا على حدوتة حلوة إن شاء الله تعجبكم».