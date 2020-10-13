نشرت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عبرت من خلاله عن مرورها بحالة نفسية سيئة وبفترة صعبة وذلك نظرا لمرض والدتها التي تمر بوعكة صحية خلال هذه الفترة واضطرت لإجراء عملية جراحية .

وتضمن المنشور صورة لها برفقة والدتها وكتبت في تعليقها عليها : ” أنا طول عمري مفيش حد وقف جنبي ولا استحملني ولا شالني في أزماتي ولا حبني غير أمي .. كلهم وقت مؤقت وبس وهفضل اقول كده لحد ما أموت معنديش أغلي منها في الدنيا ” .

وتابعت منة فضالي : ” ربنا يشفيكي ويخف من عليك ويطولي بعمرك أنا من غيرك والله ولا حاجة ويجعل يومي قبل يومك .. شكرا للناس اللي سألت وأسفة إني مبردش علي حد الضربات ورا من كل حتة ربنا اللي يعلم ب الواحد ” .

وأضافت : ” للأسف بمر بأسوأ مرحلة في حياتي بس ربنا كبير ومش معني إني بضحك أو بنزل صور أكون مبسوطة بالعكس احيانا الواحد بيعمل كل حاجة عكس علشان محدش يشمت في الآخر اقول الحمد لله ” .