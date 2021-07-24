أثارت الفنانة المصرية منة فضالي، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن حلت ضيفة على برنامج «مع الفارس» الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر شاشة قناة «الرشيد العراقية»،

وارتدت الحجاب خلال جزء منها، وتحدثت عن كثير من الأشياء خلال الحلقة، إذ قامت بالإدلاء ببعض التصريحات المثيرة، نحو الفنانة ياسمين صبري، مؤكدة أنها ممثلة ضعيفة فيما نفت معرفتها بمصطلح “الاغتصاب الزوجي”.

تصريحات مثيرة عن ياسمين صبري ومي عمر

قالت «منة» عن الفنانتين ياسمين صبري ومي عمر: «مي عمر وياسمين آه ظهروا قبلي، بس ياسمين ليها ظروف خاصة، ممكن جوزها بينتجلها ومي عمر بقالها فترة بتشتغل من مسلسل الأسطورة، بشوف ياسمين، ست جميلة، ولكن ممثلة ضعيفة ومحتاجة تشتغل على نفسها، أصل الحلاوة مش كل حاجة، شوفتها في مسلسل وحسيتها ضعيفة، ولكن حبيت شكلها والموضوع مش شهرة أكبر من حجمها، تقدر تقول إن الناس تقدر تشتري الشهرة ودول كتير زي ما فيه ناس بتقدر تشتري الفولورز واللايكات».

منة فضالي والحجاب

وخلال الحلقة، قام مقدم البرنامج بتحدي مع منة فضالي، إذ طالبها بارتداء الحجاب لعدة دقائق، ومن ثم سيطرح عددا من التساؤلات عليها، قائلا لها: «هنقوم بتحدي صغير، أنا جايب حجاب معايا، وهشوفه على شكلك، وهسألك كام سؤال».

وسرعان قامت «منة» بارتداء الحجاب بوضعه فوق رأسها، ووجهت سؤالا لنزار الفارس، قائلة: «لايق عليا؟»، ليرد عليها: «والله حلو»، ومن ثم عقبت الفنانة قائلة: «وحتى لو مش حلو هيجي عليا يوم وألبسه، أنا مش ضد الحجاب أبدا، ولكن عشان ألبسه مش هينفع أقلعه تاني، وبعدين أنا بمثل».

وتابعت الفنانة حديثها: «في محجبات بيلبسوا تربون وبيعملوا الحجاب اسبانش وبيكون شكلهم حلو جدا، ولبسهم شيك جدا وأنا بحبه».

منة فضالي والاغتصاب الزوجي

وردا على سؤال عن الاغتصاب الزوجي، فاجأت منة فضالى مقدم البرنامج بانها اول مرة تسمع هذا المصطلح ولا تعرف ماذا يعني وحتى بعد ان قام بشرحه لها لاكثر من دقيقة ونصف اصرت انها لا تعرف أي شيء عن الموضوع.