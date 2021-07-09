شاركت الفنانة المصرية منة فضالي متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصور بدت فيها مرتديةً الحجاب، خلال زيارتها لأحد المساجد في تركيا، وأرفقتها بالتعليق: “مسجد السليمانية”، ونالت الصور إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات التي تمنّت لها رحلة سعيدة.

وظهرت “فضالي” خلال مجموعة من الصور، وهي ترتدي الحجاب، وذلك برفقة والدتها في رحلتهما، وقد سافرت إلى تركيا أخيرًا في رحلة استجمام، وحرصت على مشاركة متابعيها بصور عدة من الأماكن التي تزورها هناك.

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وكانت الفنانة منة فضالي قد أكدت أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل شخص تطاول عليها بالتعليقات المسيئة بعدما نشرت صورة لها بالمايوه في حمام السباحة

ونشرت منة فيديو لايف على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» أكدت فيه أنها «ضد أي تجاوزات في حقها وأن الموضوع زاد عن حده وسوف تتبع نفس ما اتبعته زميلاتها من الفنانين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية تطاول».

وأشارت إلى تعرضها «لكلام غير لطيف وغير محترم، لذا لجأت لمباحث الانترنت»، مضيفة: «لكل شخص متابع لي على صفحتي.. لو قليت أدبك هاحبسك سواء كنت راجل أو ست».

كانت منة واجهت انتقادات لاذعة قبل متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بسبب صورة شاركتها وهي في حمام السباحة وترتدي مايوه كشف عن جسدها.

وكانت منة فضالي شاركت الصورة عبر حسابها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله بعبارة باللغة الإنجليزية: «احمل أجنحتك إلى حيث يشعر قلبك بالحرية».

يُذكر أن الفنان منة فضالي شاركت مؤخرًا في “مسلسل نسل الأغراب” من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، بطولة أحمد السقا،أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، أحلام الجريتلي، إدوارد، دياب، محمد مهران، أحمد مالك، أحمد داش، ملك زاهر وريم سامي.

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