حلت الفنانة ” منة فضالي ” ضيفة مع الإعلامي ” مصطفى الآغا ” في برنامج ” صدى الملاعب ” المذاع على قناة ” mbc ” .

وخلال اللقاء كشفت من فضالي عن أن هناك قرارات كثيرة كانت قد ندمت عليها في حياتها ولكن أكثر ما ندمت على اتخاذه هو قرار تفضيلها للفن على الزواج .

فقالت : ” ندمت إن جه عليا وقت كنت هتجوز وفضلت الفن على الزواج يمكن وقتها كنت متسرعة جدا .. الأسرة أهم على فكرة إحنا بنكبر في السن ممكن أخلف في سن صغير أحسن ما أخلف في سن كبير .. لو يرجع بيا العمر كان زماني وافقت على الجواز أحسن وأسيب الشغل ” .

وعن مواصفات فتي أحلامها علقت قائلة : ” لازم يكون مجنون يعني مطرقع لإن أنا بيجيلي ساعات حالات عايزة أسافر دلوقتي عايزة أخرج دلوقتي .. كريم ومقتدر يعيشني مظبوط ويقدر يفتح بيت وأهم من ده كله لازم يكون بيحبني وبيحب ماما ” .

وأشارت منة فضالي إلى أن اختياراتها في السابق في علاقاتها كانت خاطئة لأنها شخصية رومانسية وتتغاضى عن أشياء كثيرة من أجل الحب .