منة فضالي تكشف عن عمرها الحقيقي ولم تجر أي عمليات تجميل

ردت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ على بعض اسئلة محبيها وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فأشارت الى ان الانتقادات التي توجه لها بأنها تبدو عليها علامات التقدم بالسن ليست بمحلها.

وقالت فضالي: “أنا عندي 35 سنة، والحمد لله أنا زي ما أنا بس توصلوا لسني وروني هتبقوا عاملين ‏إزاي”، مشيرة الى أنها لم تجر أي عمليات تجميل أو شد للبشرة، وأنها من الممكن أن تخوض مثل هذه ‏الجراحات بعد سن الأربعين.‏

يذكر ان منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيكولا معوض، ناهد السباعي، خالد ‏أنور، سارة الشامي.