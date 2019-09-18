ردت الممثلة المصرية منة فضالي على بعض اسئلة محبيها وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فأشارت الى ان الانتقادات التي توجه لها بأنها تبدو عليها علامات التقدم بالسن ليست بمحلها.
وقالت فضالي: “أنا عندي 35 سنة، والحمد لله أنا زي ما أنا بس توصلوا لسني وروني هتبقوا عاملين إزاي”، مشيرة الى أنها لم تجر أي عمليات تجميل أو شد للبشرة، وأنها من الممكن أن تخوض مثل هذه الجراحات بعد سن الأربعين.
يذكر ان منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيكولا معوض، ناهد السباعي، خالد أنور، سارة الشامي.
منة فضالي تكشف عن عمرها الحقيقي ولم تجر أي عمليات تجميل
ردت الممثلة المصرية منة فضالي على بعض اسئلة محبيها وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فأشارت الى ان الانتقادات التي توجه لها بأنها تبدو عليها علامات التقدم بالسن ليست بمحلها.