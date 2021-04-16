تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لحملة هجوم واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، شارك فيها عدد من الفنانين وذلك بعد ظهورها في إعلان خاص مع الفنان المصري آسر ياسين للترويج لمنتجع سياحي.

ويأتي الهجوم الجديد على ميريام فارس على خلفية تصريحات سابقة لها قالت فيها أنها لا تقدم حفلات في مصر لأن أجرها صار “كبيرا” على الجمهور المصري.

التصريحات برغم أنها صدرت عام 2019 على هامش مشاركة ميريام في مهرجان موازين المغربي وانتهت باعتذار من ميريام فارس لكل جمهورها في مصر، إلا أنها عادت للصدارة فور ظهورها في إعلان جديد يعرض بمناسبة شهر رمضان.

واللافت أن أول منشور صدر عن نجم مسرح مصر الفنان كريم عفيفى نجم مسرح مصر، عبر صفحته على موقع الفيس بوك قال فيه: هي مش قالت أنها تقيلة على مصر جاية تعمل اعلانات عندنا ليه. التعليق الثاني صدر عن المطرب أحمد الشامي عبر حسابه على موقع تويتر، وقال: هى مش ميريام فارس قالت إن هي بقى سعرها تقيل على مصر، هو إيه اللى جابها تاني.

هى مش قالت انها تقيلة على مصر جاية تعمل اعلانات عندنا لية — Karimafifi1 (@Karimafifi11) April 14, 2021

غير ان اقوى هجوم على ميريام فارس جاء من الفنانة المصرية منة_فضالي والتي كتبت عبر حسابها على انستغرام: “الله مش مصر كانت كوخه وانتي كتير وغاليه علي مصر دلوقتي وحشاني يا مصر يا لهوي اصل فلوس مصر حلوه مش كده العيب مش عليكي . بس مصر بقي مش فرحانه بيكي”.

واللافت ان ميريام فارس تجاهلت كل هذه التعليقات السلبية وغردت عبر حسابها على تويتر كاتبة: “شكرا مصر” وذلك ردا على احدهم والذي قال انها تريند في مصر بعد هذا الاعلان.

كذلك شارك في الهجوم على ميريام فارس عدد من النجوم المصريين وكان منهم عبير صبري التي كتبت “العيب مش عليها العيب علي مصر اللي بيغلطوا فيها والمصريين يرجعوا يجيبوها مع انها مش اضافه” و ريهام سعيد التي كتبت “و كان اجرها كتير علي مصر . يالا ما هي ام الدنيا خلينا احنا الكبار”.