نشرت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن حبها للأطفال ومشاعرها تجاه الأمومة .

فظهرت منة فضالي في مقطع الفيديو وهي تحمل طفلة حديثة الولادة وتلاعبها خلال تواجدها في أحد المستشفيات .

وكتبت في تعليقها على المقطع : ” أحلى إحساس في الدنيا الأمومة .. أنا عمري ما كنت أم ومش عارفة هكون أم ولا لأ .. ربنا كبير بس حقيقي مفيش أجمل من الأطفال والخلفة .. ربنا يرزق كل الناس الذرية الصالحة ” .