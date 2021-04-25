كشف الممثل والمنتج الكويتي باسم عبدالأمير عن أجور عدد من الفنانات الكويتيات خلال تعاملهن مع شركة ارتس قروب للإنتاج الفني.

وقال باسم عبدالأمير ردا على سؤال، خلال مقابلة تلفزيونية، ان أجر الفنانة الهام الفضالي كان في البداية عشرين الف بينما وصل الى ستين او سبعين الف دينار كويتي حاليا.

أما الفنانة طيف الكويتية فقال إن اجرها حاليا بين عشرين وخمسة وعشرين بيما كان في البداية حوالي سبعة الاف أما غدير السبتي فكان ثلاثة والان اصبح عشرة الاف.

يذكر أنه يعرض حاليا مسلسل “أمينة حاف” لـ ألهام الفضالة وهو من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، وبطولة: إلهام الفضالة ، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.