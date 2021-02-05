استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو من أرشيف الفنانة البحرينية شيماء سبت، وفيه ظهرت وهي تشارك في أحد برامج المواهب في العام 1991. وفي الأثناء طرح عليها مقدّم البرامج أسئلة عما إذا كانت قد غنّت من قبل؟ فأجابت بأنها تغنّي منذ العام 1988 في مناسبات مختلفة. كما لفتت إلى أنها لا تزال طالبة وتتمتع بموهبة التمثيل.

وأطلق هذا موجة من التعليقات التي تناولت عمر شيماء حيث أشار المتابعون إلى أنها تبلغ الـ45 عاماً. كما تطرق الكثيرون إلى شكلها ومظهرها وسخر بعضهم منها. وحقق المقطع على أحد الحسابات أكثر من 14 ألف مشاهدة في ساعات قليلة. ويُشار إلى أن الأضواء كانت قد سُلطت على شيماء بعد شيوع خبر زواجها من الفنان المصري أحمد سعد الملقّب بـ “اللمبي”. وللرد على ذلك، أعادت نشر صورة جمعتها مع سعد وعلّقت عليها: “اليوم وايد وصلتني هذه الصورة من عدة أشخاص ومواقع مشهورة بالسوشال ميديا”. وأضافت: “أنا ما أعرف منو كاتب ومنزل بالنت هذه صورة زوجة النجم المصري محمد سعد واللي أنا معجبة فيه جداً. هذه صورتي أنا فعلاً معاه في مهرجان دبي السينمائي سنة 2013 وكانت للذكرى وعزيزة علي فقط للتوضيح”.





