منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

تداولت وسائل الإعلام الأردنية خبرا عن إصدار نقابة الفنانين الأردنيين قرارا بمنع المطرب الشعبي المصري ” حمو بيكا ” من الغناء في الأردن وإحياء حفلات على أراضيها .

والذي كان من المقرر إقامته لحفل غنائي ليلة رأس السنة في العقبة .

وقال ” حسين الخطيب ” نقيب الفنانين في تصريحات صحفية أن النقابة ستنفذ القرار الصادر بمنع إقامة حفل حمو بيكا ليلة رأس السنة بالعقبة .. مؤكدا أن النقابة اتخذت قرارا بمنع أي نشاط فني لبيكا في الأردن .

ويأتي هذا القرار بعد انتقادات واسعة لطبيعة الأغاني التي يقدمها حمو بيكا وعدم ملاءمتها للمجتمع الأردني والعربي .

كما أشار الخطيب أيضا إلى إنه تم إرسال لجنة من النقابة إلى محافظة العقبة للرقابة والتفتيش على النشاط الفنى هناك لتفعيل دورها ومنح التصاريح للفعاليات الفنية .. ومنع المخالف منها من ممارسة النشاط وتطبيق قانون نقابة الفنانين الأردنيين وآلية ضبط وتنظيم الفعاليات الفنية في المحافظة .

يذكر أن حمو بيكا كان قد أحيا حفلا في العاصمة عمّان منذ فترة وشهد الحفل فوضى في التنظيم وأحداث شغب وعنف .