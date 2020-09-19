شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل الآن كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء، الفنانة المصرية “منة شلبي” التى جمعتها قصة حب بالمخرج الكبير خالد يوسف، في كواليس أحد أفلامهما، وسرعان ما أعلنا خطبتهما عام 2007، إلا أن الخطوبة لم تكتمل، وانتهت سريعا، ليتزوج خالد يوسف بعدها من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي. بينما لم تتزوج منة شلبي إلي الآن.

في سياقٍ آخر، تصدرت الفنانة منة شلبي التريند علي السوشيال ميديا، بعد أن قدمت إسكتش استعراضيًا ساخرًا حول سبب عزوفها عن الزواج خلال مشاركتها كضيفة في حلقة من برنامج «SNL بالعربي».وظهرت «منة» وهي تجيب عن سبب عدم زواجها حتى الآن حين وجهت لها السؤال الفنانة الشابة ميرنا جميل، ثم الفنان طوني ماهر، اللذين يقدمان البرنامج «ماتحوزتيش ليه لحد دلوقتي؟ العطلة منين؟».وردت «منة»: «نصيب.. محدش بياخد أكثر من نصيبه» ومع إعادة توجيه السؤال لها، ردت «منة» من خلال أغنية قدمتها ورقصت عليها «تربست الباب.. والمفتاح خبيته». لتحقق بهذا الإسكتش أعلي نسب المشاهدات.

وعلي الصعيد الفنى، تُسجل الفنانة المصرية منة شلبي تعاونها الأول مع كلٍ من النجم “محمد هنيدي” والمخرج “شريف عرفة”، من خلال “فيلم النمس والإنس”، ويشاركهما في بطولته، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.