فاجأت الفنانة الكويتية منى السابر، ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك، بخطوة لا تخطر على بالها، رغم الخلاف والأزمة الأخيرة، التي نشأت بينهما بسبب الدعوى القضائية ضد السابر ومطالبتها برد مبلغ 20 ألف دينار بحريني.

حيث حرصت منى السابر على تهنئة ابنتها حلا الترك بعيد ميلادها، موجهة لها تهنئة عبر حسابها بـ “إنستجرام“، قائلة :”عيد ميلاد سعيد لابنتي المميز.. “أحبكِ اليوم وغدا ودائمًا!”، كما نشرت صورة تعبيرية لأم تحمل طفلة ويشكلان معاً قلبًا كبيرًا، في مشهد رمزي لعلاقة الأم بابنتها.

معايدة منى السابر لإبنتها

من جهه أخري، نشر محمد الترك والد «حلا» صورة لها عبر حسابه بـ إنستجرام، ووجه لها معايدة كتب فيها “كل عام وأنتِ أميرتي ربي يحميكِ ويحفظكِ لي يارب ياخذ من عمري ويعطيكِ”، فيما أغلق خاصية التعليقات عن المنشور.

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يُذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم الماضي، أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.

وانهارت منى السابر في تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلى أنها “لم تكن تتوقع أن يحدث هذا لها مع قُرب ذكرى عيد الأم بعد أيام”. وقالت إن “الحكم الصادر بحقها كان بمثابة طعنة في صدرها من أقرب الناس لها”، وأنها بقيت على أمل بأن “تتنازل ابنتها عن القضية المرفوعة ضدها لكن خاب توقعها بابنتها”، بل أشارت إلى أن ابنتها “ما زالت ترفض وتنكر معرفتها بالأمر وتشهد ضدها”.

من جانبه، تحدث المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، المسؤول عن القضية، التي رفعتها حلا الترك، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام العربي لصالح الفنانة البحرينية الشابة.

وقال: “الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم”، مؤكدًا أن سن حلا الترك لا يسمح لها بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوي القضائية”.

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