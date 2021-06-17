شاركت منى السابر ، والدة الفنانة البحرينية، منى السابر صورا من احتفالها بعيد ميلاد ابنها عبدالله وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت منى السابر على الصور كاتبة: “حبيبي الله يحفظك ويجعلك من الصالحين البارين كل عام وانت بصحة وعافية ولا يحرمني منك. ”.

بدورها حرصت حلا الترك على أن توجه معايدة إلى شقيقها عبدالله الترك، ابن والدتها منى السابر، من خلال نشرها صورة له عبر خاصية “ستوري”، وأرفقتها بالتعليق التالي: “كل عام وإنت بخير يا قلب أختك، عبووود البطل”.

وعبدالله هو الشقيق الثاني لحلا الترك من والدها محمد الترك ووالدتها منى السابر، اللذين انفصلا، وتزوج محمد الترك الفنانة المغربية دنيا بطمة وأنجب منها طفلتين: “غزل”، و”ليلي روز”.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت مشاكل عدة بين منى السابر وابنتها الفنانة حلا الترك، التي رفعت قضية على والدتها، واستطاعت الحصول على حكم بالحبس سنة مع النفاذ.

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