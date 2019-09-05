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منى السابر في أول تعليق لها عن ضم ” محمد الترك ” لأولاده : ” لو عندي فيلا وفلوس كان أولادي اختاروني “

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خرجت ” منى السابر ” والدة الفنانة اللبنانية ” حلا الترك ” عن صمتها بالتعليق على قرار ابنتها بتركها والانتقال للعيش مع والدها المنتج ” محمد الترك ” وزوجته الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” .

وظهرت منى السابر بمقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” وهى توضح السبب من وراء اختيار حلا العيش مع والدها حيث اختارت المال والرفاهية .

قائلة : ” هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني ” .

وكانت قد أصدرت المحكمة منذ عدة أشهر حكمها النهائي بحضانة محمد الترك لأولاده بعد أن أعطت المحكمة حرية الاختيار ل ” حلا الترك ” بين البقاء مع والدتها أو والدها بعد أن بلغت سن الرشد .

واختارت حلا العودة إلى العيش مجددا مع والدها بعدما تصالحت معه .

 

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